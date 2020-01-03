Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti - Son Dakika

Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'da lastik botun batması sonucu 8 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 3'ü kadın 8 kişi yaşamını yitirdi.


Fethiye ilçesi açıklarında 15 düzensiz göçmenin olduğu değerlendirilen lastik botun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine olay yerine 3 sahil güvenlik botu, bir dalış timi, sahil güvenlik uçağı ve helikopter sevk edildi.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile ortak yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın, 8 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı.


Sahil güvenlik botuyla Fethiye Sahil Güvenlik Limanı'na getirilen cesetler, Fethiye Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen 7 düzensiz göçmenin bulunması için bölgede çalışmalar devam ediyor.

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:08 Kaynak: AA
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