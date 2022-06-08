Sıfır Atık Proje Koordinatörü Burcu Yılmaz, etkinliğin amacının sıfır atık bilincinin oluşturulması ve çevreyle ilgili farkındalık yaratılması olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Lise öğrencileri atık pet şişelerden otomobil maketi yaptı - Son Dakika

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