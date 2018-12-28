Muğla'da Lise Öğrencilerinden Lösev'e Destek

Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde, lise öğrencileri tarafından LÖSEV
'e destek amacıyla stant kurularak vakıftan gönderilen yeni yıl takvimlerinin satışı gerçekleştirildi.
Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Kültür Edebiyat
Kulübü öğrencileri, Lösemili Çocuklar Vakfı
'na (LÖSEV) katkı sağlamak amacıyla "Sevdikleriniz İçin En İyi Hediyeler LSV Dükkan'da" sloganından yola çıkarak vakfın İzmir
şubesiyle iletişime geçti.
Öğrenciler, vakıf tarafından gönderilen ve yeni yıl takvimlerinden oluşan ürünlerin satışı için okul önünde stant açarak halkın LÖSEV ürünlerine ulaşmasını sağladı. Kısa sürede takvimlerin tamamı satılarak elde edilen bin 648 lira LÖSEV'e gönderildi.
Okulun Denizcilik
Alanı ve Kulüp Öğretmeni Alper Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının lösemili çocukların zor süreçlerinde yanlarında olduklarını hissettirmek, öğrencilere de yardımseverlik, empati değerleri kazandırmak ve bölge halkında da farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.
Kültür Edebiyat Kulübü öğrencilerinin toplum hizmeti olarak okul adına LÖSEV'e bu şekilde destek olmak istediklerini belirten Can, "LÖSEV İzmir Şubesiyle irtibata geçtik ve nasıl yardımcı olabileceğimizi sorduk. Öğrencilerimizin kurduğu stantlarda vakıftan gelen ürünlerin tamamı kısa sürede satıldı. Elde edilen gelir vakfa gönderildi." dedi.