Son Dakika Haberleri: Muğla'da Lise Öğrencilerinden Lösev'e Destek

Muğla'da Lise Öğrencilerinden Lösev'e Destek

2 saat önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, lise öğrencileri tarafından LÖSEV'e destek amacıyla stant kurularak vakıftan gönderilen yeni yıl takvimlerinin satışı gerçekleştirildi.

Muğla'da Lise Öğrencilerinden Lösev'e Destek, System.String[]
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, lise öğrencileri tarafından LÖSEV'e destek amacıyla stant kurularak vakıftan gönderilen yeni yıl takvimlerinin satışı gerçekleştirildi.

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kültür Edebiyat Kulübü öğrencileri, Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) katkı sağlamak amacıyla "Sevdikleriniz İçin En İyi Hediyeler LSV Dükkan'da" sloganından yola çıkarak vakfın İzmir şubesiyle iletişime geçti.

Öğrenciler, vakıf tarafından gönderilen ve yeni yıl takvimlerinden oluşan ürünlerin satışı için okul önünde stant açarak halkın LÖSEV ürünlerine ulaşmasını sağladı. Kısa sürede takvimlerin tamamı satılarak elde edilen bin 648 lira LÖSEV'e gönderildi.

Okulun Denizcilik Alanı ve Kulüp Öğretmeni Alper Can, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının lösemili çocukların zor süreçlerinde yanlarında olduklarını hissettirmek, öğrencilere de yardımseverlik, empati değerleri kazandırmak ve bölge halkında da farkındalık yaratmak olduğunu söyledi.

Kültür Edebiyat Kulübü öğrencilerinin toplum hizmeti olarak okul adına LÖSEV'e bu şekilde destek olmak istediklerini belirten Can, "LÖSEV İzmir Şubesiyle irtibata geçtik ve nasıl yardımcı olabileceğimizi sorduk. Öğrencilerimizin kurduğu stantlarda vakıftan gelen ürünlerin tamamı kısa sürede satıldı. Elde edilen gelir vakfa gönderildi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:13 Kaynak: AA

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