Muğla'da Liselerarası Türkiye Taekwondo Grup Müsabakaları yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Taekwondo Federasyonu paydaşlığında Okul Sporları Taekwondo



Liselerarası Türkiye Grup Müsabakaları Niğde, Bartın, Bingöl ve Muğla olmak üzere 4 ilde gerçekleştirildi.



Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda gerçekleşen "Liselerarası Taekwondo Türkiye Grup Müsabakaları"na 15 ilden yaklaşık 350 sporcu katıldı. 2 Kortta 3 gün süren müsabakaların açılış seremonisine; Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nihat Ekinciler, Türkiye Taekwondo Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş, TTF Teknik Kurul Üyesi Oğuz Karakaya ile sporcular, antrenörler, hakem ve izleyiciler katılım gösterdi.



İlk günde Muğla'nın Altın Madalyası 46 kilo kadınlarda birinci olan Arzum Ayça Kuşçu'dan gelirken, müsabakaların son gününde ise kapanışın altın madalyası 59 kiloda birinci olan Büşra Öztürk'ten geldi. 63 kiloda üçüncü olan Şule Gök'le birlikte Muğla'dan 3 sporcu, Yozgat'ta yapılacak olan Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı.



Müsabakalar, Taekwondo Muğla İl Temsilcisi Uğur Göktaş'ın tüm hakemlere teşekkür belgesi vermesiyle sona erdi. - MUĞLA