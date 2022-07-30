Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü - Son Dakika
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Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü

30.07.2022 16:02
Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşanan olayda Zehra Bayır isimli genç kız iddialara göre madde bağımlısı olan kardeşinin tedavi masraflarını karşılamak için bir mekanda şarkı söylüyordu. Mekandan aylık bir para almayan Bayır'a paranın toplu verileceği söylendi. 50 bin TL alacağı olduğu iddia edilen genç kız, parasını alamayınca patronuyla tartıştı. Aynı gün ise başına sert cisim vurularak havuza atıldı. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

24 Temmuz günü Milas ilçesi Selimiye Mahallesi'nde meydana gelen olaya göre Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkı söylemeye başladı. İddiaya göre Zehra Bayır'a, işletme sahipleri, parasını biriktireceğini ve toplu para vereceğini söyleyerek bu süre içinde ödeme yapmadı.

50 BİN TL'LİK ALACAK İDDİASI

Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve yaklaşık 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, havuzdan çıkarılan Bayır'ın yaşamını yitirdiği belirtildi. Jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı araştırma yaptı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Savcının incelemesinin ardından Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. İşlemlerin ardından Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K., Y.İ., T.K., T.İ., Ö.İ., Ü.K. ve İ.İ.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.İ., Ü.K. ve Ö.İ. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kardeşinin tedavi masraflarını çıkarmak için şarkı söyleyen kızı havuza atıp öldürdüler
Kardeşinin tedavi masraflarını çıkarmak için şarkı söyleyen kızı havuza atıp öldürdüler
Kardeşinin tedavi masraflarını çıkarmak için şarkı söyleyen kızı havuza atıp öldürdüler
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ZEHRA, KARDEŞİNİN TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN ŞARKI SÖYLEDİĞİ EĞLENCE MEKANINDA ÖLDÜRÜLDÜ ZEHRA, KARDEŞİNİN TEDAVİ MASRAFLARI İÇİN ŞARKI SÖYLEDİĞİ EĞLENCE MEKANINDA ÖLDÜRÜLDÜ Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında 11 tutuklama Muğla'da 'huzur ve güven' uygulamasında 11 tutuklama
Kaynak: DHA

Jandarma, Konya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Madde bağımlısı kardeşinin tedavisi için çalışıyordu! Patronundan parasını alamayan genç kız havuza atılarak öldürüldü - Son Dakika
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