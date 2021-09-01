Muğla'da maden ocağında göçük: 3 işçi yaralı - Son Dakika

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde özel bir şirkete ait krom madeni ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi yaralandı.

Dalaman'ın Gürleyik Mahallesi ile komşu il Denizli'nin Çameli ilçesi sınırında yer alan krom madeni ocağında, saat 09.00 sıralarında bilinmeyen nedenle göçük oldu. Göçük altında kalan 3 işçi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla yaralı kurtarılan 3 işçi, hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.