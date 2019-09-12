Muğla'da maden sahasında 3 işçinin ölümüne ilişkin dava

Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin ölümüne ilişkin davanın üçüncü duruşması yapıldı.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, iki hafta önce tahliye edilen ve tutuksuz yargılanan sanıklar Mustafa Ali K, Özkan K, Serkan A. ile ölen işçilerin yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar, önceki savunmalarını tekrar etti.

Mahkeme heyeti, soruşturma aşamasında alınan raporla yargılama aşamasında alınan rapor arasında çelişki bulunduğunu, bunun giderilmesi için tarafların sunduğu belge ve dilekçeler incelenerek, dosyanın İstanbul Teknik Üniversitesi Maden İşletme Anabilim Dalı ile Maden Mühendisliği Anabilim Dalı öğretim üyelerinden oluşan 5 kişilik bilirkişi heyetinden rapor aldırılması için İstanbul Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine talimat yazılmasına hükmederek, duruşmayı erteledi.

Duruşma çıkışında gazetecilere açıklama yapan müşteki avukatlarından Ayvaz Demircan, ikinci bilirkişi raporuna dayanılarak ve bazı gerekçelerle tutuklu yargılanan üç sanığın daha önce tahliye edildiğini hatırlattı.

Dava dosyasında beş sanık olduğuna işaret eden Demircan, "Bu dosyada beş sanık var. İki tanesi maden ocağı firmasının temsilcileri. Aslında her iki raporda da bu işletme sahiplerinin kusur durumuna ilişkin bir fark yok. Asli kusurlu olarak gözüküyorlar ama diğer üç sanığın kusur durumuna ilişkin bir çelişki var. Mahkemede çelişkinin giderilmesi için yeni bir rapor alınmasına dair bildirilen görüşe katılıyoruz." diye konuştu.

Ölen işçilerden Şükrü Otlak'ın eşi Hatice Otlak ise yaşanılan olayda ihmal olduğunu ileri sürerek, davadan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

Kızı Saibe Otlak da olayın ardından zor günler geçirdiklerini, üniversite okumak istediğini ancak kimsenin sahip çıkmadığını dile getirdi.

Olay

Muğla'nın Milas ilçesinde, 18 Şubat 2019'da, maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk, dağdan kopan kaya parçalarının altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı ise tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olayın ardından Mustafa Ali K, Özkan K. ve Serkan A. tutuklanmıştı. Mahkeme heyeti, 29 Ağustos'taki duruşmada, tutuklu sanıklardan Mustafa Ali K. ve Özkan K'nin ara kararla diğer tutuklu sanık Serkan A'nın da bilirkişi raporuna istinaden tahliyesine hükmetmişti.