Son Dakika Haberleri: Muğla'da Maden Sahasında Heyelan (1)

Muğla'da Maden Sahasında Heyelan (1)

12 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.

Muğla'nın Milas ilçesinde açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda toprak altında kalan işçilerin kurtarılması için ekipler seferber edildi.

Alınan bilgiye göre, Sarıkaya mevkisinde açık arazide faaliyet gösteren feldispat maden sahasında çalışan işçilerden bazıları heyelanla birlikte toprak altında kaldı.

Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İhbar gelir gelmez tüm arama kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye sevk ettik. Ben de bölgeye geçiyorum." dedi.

Toprak altında 3 ya da 4 işçinin kalmış olabileceği değerlendiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:24 Kaynak: AA

Sarıkaya, Milas, Muğla, Güncel
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