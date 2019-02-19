Muğla'da Maden Sahasındaki Heyelan
1 saat önce
Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybeden işçilerden Engin Tutuk'un (40) cenazesi, Aydın'ın Çine ilçesinde defnedildi.
Muğla
'nın Milas
ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybeden işçilerden Engin Tutuk'un (40) cenazesi, Aydın
'ın Çine
ilçesinde defnedildi.
Yakınlarınca Milas Devlet Hastanesi morgundan alınan Tutuk'un cenazesi Çine'ye bağlı Soğancılar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi, burada dua edildi.
Tutuk'un naaşı, Soğancılar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Soğancılar Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Tutuk'un ailesinin yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger
, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer
de katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:26 Kaynak: AA
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