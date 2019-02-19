Son Dakika Haberleri: Muğla'da Maden Sahasındaki Heyelan

Muğla'da Maden Sahasındaki Heyelan

1 saat önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybeden işçilerden Engin Tutuk'un (40) cenazesi, Aydın'ın Çine ilçesinde defnedildi.

Muğla'da Maden Sahasındaki Heyelan, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybeden işçilerden Engin Tutuk'un (40) cenazesi, Aydın'ın Çine ilçesinde defnedildi.

Yakınlarınca Milas Devlet Hastanesi morgundan alınan Tutuk'un cenazesi Çine'ye bağlı Soğancılar Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi, burada dua edildi.

Tutuk'un naaşı, Soğancılar Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Soğancılar Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine, Tutuk'un ailesinin yanı sıra Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Çine Kaymakamı Turan Erdoğan, Belediye Başkanı Enver Salih Dinçer de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 08:26 Kaynak: AA

Milas, Çine, Muğla, Güncel
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