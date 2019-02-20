Son Dakika Haberleri: Muğla'da Maden Sahasındaki Heyelan

Muğla'da Maden Sahasındaki Heyelan

23 dakika önce

Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan şirket yetkilisi 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Muğla'da Maden Sahasındaki Heyelan, System.String[]
Muğla'nın Milas ilçesinde, açık arazideki maden sahasında meydana gelen heyelanda 3 işçinin hayatını kaybetmesinin ardından gözaltına alınan şirket yetkilisi 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı verilen Özkan K'nin de teslim olmasıyla gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Mustafa Ali K, Serkan A. ve Özkan K, Milas Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlılar, daha sonra adliyeye gönderildi.

Milas'ta 18 Şubat'ta maden sahasındaki 2 iş makinesi ve 2 kamyonun çalışması sırasında, işçiler Şükrü Otlak, Servet Çapacıoğlu ve Engin Tutuk dağdan kopan kaya parçalarının altında kalmış, işçilerin cenazesine ulaşılmıştı. Yaralı kurtarılan işçi Tayfun Akıncı, tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:49 Kaynak: AA

İşçi, Milas, Muğla, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Karabük'te 100 Kişilik İş İçin, Bin 610 Kişi Başvurdu Evden Kaçan 2 Kız, Bileklerini Keserken Bulundu

Eski Ortağı ile Arkadaşını Vuran Saldırgan, Yakalanacağını Anlayınca İntihar Etti Sokak Ortasında Eski Eşini Darp Eden Alkollü Adam, Linç Edilmekten Son Anda Kurtarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:12:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Maden Sahasındaki Heyelan
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]