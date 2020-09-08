Muğla'da mahsur kalan 35 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Kumburnu mevkisinde bir grup sığınmacının bulunduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu ile Sahil Güvenlik Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi gönderildi.

Son Dakika: MEB, yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı: 1. sınıf öğrencileri ilk hafta bir gün, daha sonraki haftalarda iki gün okula gidecekler