Son Dakika Haberleri: Muğla'da mahsur kalan iki eşek kurtarıldı
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Muğla'da mahsur kalan iki eşek kurtarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki eşek mahsur kaldıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da mahsur kalan iki eşek kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki eşek mahsur kaldıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gerişburnu Mahallesi'ndeki bir ahırın kenarında bulunan alana iki eşeğin battığını görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
İtfaiye ekiplerince bağlanan eşekler, kepçenin de yardımıyla battıkları yerden kurtarıldı.
Vatandaşlar tarafından su verilen eşekler daha sonra doğaya salındı.
Seydikemer, İtfaiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:13 Kaynak: AA
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