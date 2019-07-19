Muğla'da mahsur kalan iki eşek kurtarıldı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki eşek mahsur kaldıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:47 Kaynak: AA
'nın Seydikemer
ilçesinde iki eşek mahsur kaldıkları yerden itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Gerişburnu Mahallesi'ndeki bir ahırın kenarında bulunan alana iki eşeğin battığını görenler, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye
ekiplerince bağlanan eşekler, kepçenin de yardımıyla battıkları yerden kurtarıldı.
Vatandaşlar tarafından su verilen eşekler daha sonra doğaya salındı.
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