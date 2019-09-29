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Muğla'da makilik yangını

1 saat önce

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.

Muğla'da makilik yangını, System.String[]

Muğla'nın Datça ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle söndürüldü.


Karaköy Mahallesi Köyiçi mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, 5 arazöz, Muğla Büyükşehir Belediyesi Datça Grup Amirliğine ait 5 itfaiye aracı, 50 yangın söndürme işçisi ve 3 helikopterle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın söndürüldü, soğutma çalışmasına başlandı.

Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangının, çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Karaköy, Datça, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:38 Kaynak: AA
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