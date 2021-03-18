Muğla'da 'Mavi' seferberliği - Son Dakika

Muğla'da 'Mavi' seferberliği

Yüksek riskli iller arasında yer alan ve her geçen gün artan Covid-19 vakalarının önüne geçilmesi amacıyla Muğla Büyükşehir ve 13 ilçe Belediye Başkanı pandemi ile mücadele için ortak video hazırladı.

MUĞLA - 20-26 Şubat tarihleri arasında yüz bin kişide 57,38 olan Muğla'da Covid-19 vaka sayısı, 6-12 Mart tarihleri arasında 80,24'e çıkması ile Muğla'da Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçe belediye başkanı Muğla'da 'Mavi' seferberliği başlattılar.

Büyükşehir ve İlçe Belediye Başkanlarının pandemi mücadelesine vatandaşlardan videolu destek istediler. Sosyal medyada paylaşılan video ile Türkiye haritasında turuncu olan Muğla'ya mavinin yakışacağı vurgulandı.

Pandemi ile mücadele bir yılı aşkın süredir devam ederken Muğla'da belediye başkanları ortak bir metinle yaşlısından gencine, sağlık çalışanlarından düğünlerini erteleyen sevenlere kadar destek olmaya ve tedbirlere uymaya davet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve 13 ilçe belediye başkanının videosu şu metinden oluştu;

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras; "Normalleşme sürecinde alacağımız tedbirlerle turizmcimize destek olmak için"

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş; "Esnafımızın tekrar bol kazançlı günlere dönmesi için"

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar; "Vatandaşlarımızın Datça'ya gelmiş gibi mutlu olması için"

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca; "Sıralarını özleyen evlatlarımızın okullarına, öğretmenlerine kavuşması için"

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir; "Sabırlı ve fedakar 65 yaş üstü ve gençlerimizin artık özgürce dolaşabilmesi için"

Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan; "Halkımızla birlikte, el ele, kol kola yürümek için"

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay; "Düğünlerini, nişanlarını erteleyen sevenlerin kavuşması için"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş; "Ellerini öpmeye hasret kaldığımız sevdiklerimiz için"

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat; "Şehrimizi merak eden, başımızın üstünde yeri olan misafirlerimiz için"

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; "Maske, mesafe, hijyen kurallarıyla normalleşmeye katkı sunmak için"

Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz; "Güzel ve sağlıklı günlere umut olmak için"

Ula Belediye Başkanı Özay Türkler; "Yaklaşan baharla sokakların cıvıl cıvıl olabilmesi için"

Yatağan belediye Başkanı Mustafa Toksöz; "Günleri kısıtlamasız doyasıya yaşamak için"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün; "Fedakar ve kahraman sağlık çalışanlarımız için haydi Muğla birlikte başaracağız"

#HaritadaMuğlamızamaviyakışır sloganı ile paylaşılan video kısa sürede birçok beğeni aldı.