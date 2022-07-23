Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine (AÇM), Dalyan Koyunda demirli "Afrodit 3" isimli teknede bir kişinin omzunun çıktığı ve tahliyesinin talep edildiği ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik'e bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi sevk edildi.

Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muğla'da mavi turda omzu çıkan tekne personeli tahliye edildi - Son Dakika

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