Son Dakika Haberleri: Muğla'da mayıs ayında karla mücadale
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Muğla'da mayıs ayında karla mücadale

9 dakika önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kar kalınlığı 10 metreyi bulan yayla yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Muğla'da mayıs ayında karla mücadale, System.String[]
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kar kalınlığı 10 metreyi bulan yayla yollarında karla mücadele çalışmaları devam ediyor.
Akdağ'ın Camalan Yaylası ile İkiz Göller mevkisindeki karla kaplı yolların açılması için belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.
Kar kalınlığının yer yer 10 metreye ulaştığı bölgede iş makineleriyle çalışma yürüten ekipler, göçerlerin yolunu açmak için çaba harcıyor.
Seydikemer Belediye Başkan Yakup Otgöz, yaptığı açıklamada, bölgeye geçen yıllara oranla çok fazla kar yağdığını söyledi.
Sıcakların artmasına rağmen hala kapalı yollar bulunduğunu belirten Otgöz, "Akdağ'daki Camalan Yaylası, Taşkuzluk, İkizgöl mevkileri ile Yörüklerimizin yoğun olarak kullandığı, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'na bağlayan yolda çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:32 Kaynak: AA
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