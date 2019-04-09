Son Dakika Haberleri: Muğla'da Mazgala Sıkışan Kedi Kurtarıldı

Muğla'da Mazgala Sıkışan Kedi Kurtarıldı

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde mazgala sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'da Mazgala Sıkışan Kedi Kurtarıldı, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde mazgala sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kumbahçe Mahallesi'ndeki mazgalda bir kedinin sıkıştığını görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, demirleri açarak kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. Vücudunda yara olmadığı görülen kedi, bir süre sonra gözden uzaklaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:20 Kaynak: AA

Bodrum, İtfaiye, Muğla, Kültür Sanat
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