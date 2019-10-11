Son Dakika Haberleri: Muğla'da Mehmetçik için "zafer" duası
Son Dakika Güncel Muğla'da Mehmetçik için 'zafer' duası

Muğla'da Mehmetçik için "zafer" duası

40 dakika önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Muğla'daki Şahidi Camisi'nde sabah namazında Fetih suresi okunarak dua edildi.

Muğla'da Mehmetçik için

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için Muğla'daki Şahidi Camisi'nde sabah namazında Fetih suresi okunarak dua edildi.

Camide Fetih suresinden ayetler okuyup, sabah namazını kıldıran Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik için "zafer" duası etti.

Erbaş, namazdan sonra yaptığı duada şu ifadelere yer verdi:

"Şu anda sınırımızın ötesinde barış getirmek için fitneyi ortadan kaldırmak, tefrikayı ortadan kaldırmak, milletimize, vatanımıza kasteden terör örgütlerini ortadan kaldırmak için mücadele vermekte olan şanlı Mehmetçik'imize, ordumuza, tüm güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Bütün askerlerimizin düşmana karşı atışlarını isabetli bir şekilde muvaffak eyle Allah'ım. Allah'ım ülkemizin içerisinde ve dışarısında milletimize kastetmiş olan hainlere fırsat verme. Milletimizi, devletimizi ilelebet payidar eyle Allah'ım."

Duaya, askerler, özel harekat polisleri, öğrenciler, vatandaşlar ve protokol mensupları katıldı.

Camiden çıkarken askerler ve öğrencilerle fotoğraf çektirip vatandaşla sohbet eden Ali Erbaş, bahçedeki Şeyh Şahidi'nin türbesini de ziyaret edip, dua okudu.

Barış Pınarı Harekatı, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB: Barış Pınarı Harekatı kapsamında, 277 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı Harekatı'nda milli silahlar dikkat çekti Suriye'de yakalanan teröristlerin başına çuval geçirildi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, kritik zamanda Türkiye'yi ziyaret edecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 09:04:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muğla'da Mehmetçik için "zafer" duası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]