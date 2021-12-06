Menfezde mahsur kalan köpek ve yavrusu kurtarıldı - Son Dakika

Tahliye işlemlerinin tamamlanmasının ardından köpek, yavrusunu da alarak menfezdeki borudan çıkıp gözden kayboldu.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, menfezin önünde bulunan su birikintisini tahliye etti.

Beçin Mahallesi orman deposu önünde bulunan menfez boruda köpek ve yavrusunun mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Milas İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi.

Muğla 'nın Milas ilçesinde menfez borusunda mahsur kalan köpek ve yavrusu itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

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