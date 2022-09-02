Muğla'da okulların tadilatını meslek lisesi öğrencileri yapıyor - Son Dakika
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Muğla'da okulların tadilatını meslek lisesi öğrencileri yapıyor

02.09.2022 11:26

Muğla'da meslek lisesi öğrencileri, yaz tatilinde öğretmenleriyle gittikleri okullarının boya, badana masa, kapı ve pencerelerinin bakımını yaparak tadilat giderlerinde tasarruf edilmesini sağlıyor.

Muğla'da meslek lisesi öğrencileri, yaz tatilinde öğretmenleriyle gittikleri okullarının boya, badana masa, kapı ve pencerelerinin bakımını yaparak tadilat giderlerinde tasarruf edilmesini sağlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi" kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda okullarda yapım, onarım ve güçlendirme çalışmalarının yanı sıra fiziki alanların iyileştirilmesi ve donatıların yenilenmesine yönelik son rötuşlar yapılıyor.

Okulların daha modern ve güvenli eğitim ortamlarına dönüştürülmesi ve yeni eğitim öğretim yılına hazır hale getirilmesi için meslek liseleri öğretmen ve öğrencileriyle hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Onlarca meslek liseli öğrenci, öğretmenleri nezaretinde 75 okulda boya, tadilat, sıhhi tesisat, çatı, parke döşeme ve tamirat işlerini tamamladı.

İyileştirme çalışmalarında görev alan meslek lisesi öğrencileri mesleki bilgilerini geliştirme imkanı bulurken aynı zamanda yaz tatillinde çalışarak para da kazanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, AA muhabirine, meslek lisesi öğrencilerinin marifetleriyle okulların baştan sona yenilendiğini belirterek "Bu çalışmalar vesilesiyle öğrencilerimiz hem iş imkanına kavuşmakta hem de uygulamalı eğitim yaparak kendilerini geliştirmekte. Bu vesileyle de döner sermaye kapsamında harçlıklarını temin etmekteler." dedi.

Muğla'da güçlendirme çalışmaları kapsamında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Çay, Muğla'da 51 Köy Yaşam Merkezinin 12 Eylül'e kadar yetişeceğini ve çocuklar için modern yaşam merkezleri oluşturduklarını anlattı.

Okullarda çalışan meslek lisesi öğrencileri ise kendilerine bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür etti.

Öte yandan, Bakanlık tarafından hazırlanarak gönderilen 1,5 milyon ders kitabı ve 908 bin yardımcı kaynak kitap Muğla'da öğrencilerin sıralarında hazır hale getirildi.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muğla'da okulların tadilatını meslek lisesi öğrencileri yapıyor - Son Dakika

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