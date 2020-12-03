Muğla'da meslek lisesi öğretmenlerinden engelliler için özel araç - Son Dakika

Muğla'da meslek lisesi öğretmenlerinden engelliler için özel araç

03.12.2020 14:13
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Muğla'da meslek lisesi öğretmenleri bedensel engellilerin hayatını kolaylaştırmak için elektrikli araç üretti.

Muğla'da meslek lisesi öğretmenleri bedensel engellilerin hayatını kolaylaştırmak için elektrikli araç üretti.

Merkez Menteşe ilçesindeki Şehit Ziya İlhan Dağdaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Makine Öğretmeni Emin Nejat Doğan koordinatörlüğünde bir araya gelen öğretmenler, kentteki engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için engelli aracı projesi hazırladı. Öğrenciler de öğretmenlerinin çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 15 ay süren çalışma sonucu üretilen aracın prototipi, okul bahçesinde düzenlenen törenle tanıtıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, törendeki konuşmasında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ndü, engelli bireylerin bu özel gününü daha anlamlı hale getirebilmek için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin engelli bireyler için önemli olduğunu belirten Töre, "Belki Türkiye'deki tamamen yerli ve milli olan ilk aracın üretimini gerçekleştirdik. Toplumsal sorunları kendine dert edinen ve 'ben daha ne yapabilirim' kaygısıyla çalışan ideal öğretmenime ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Töre, patentini alarak seri üretime geçmeyi planladıkları araçları kentteki engellilere dağıtmak istediklerini kaydetti.

Daha modern hala getirilecek

Makine öğretmeni Doğan ise projeye başlamadın önce dünyadaki engelli araçlarını araştırdığını anlattı.

Engellilerin tekerlekli sandalyeyle ulaşmadıkları yerlere bağımsız olarak gidebileceği bir araç tasarlamak istediklerini ifade eden Doğan, "Aracın tüm mekanik tasarımı bana ait. Elektrik ve elektronik bölümü öğretmenlerimiz de aracımızın uzaktan kumandasını yaptı. İş birliği içinde uzaktan kumandalı rampamızın çalışmasını sağladık." diye konuştu.

Aracın 35-40 kilometre hız yapabildiğini belirten Doğan, modern hale getirmek için çalıştıkları prototipin üst kısmına güneş enerjisi paneli eklemek istediklerini aktardı.

Muğla Engelliler Derneği Başkanı Emine Çakıroğlu ise öğretmenlere, engellileri düşünerek böyle bir çalışma yaptıkları için teşekkür etti.

Engelli, Makine, Milli, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da meslek lisesi öğretmenlerinden engelliler için özel araç - Son Dakika


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