MUĞLA'DA METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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MUĞLA'DA METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

28.04.2022 16:47

MUĞLA'da, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye indikleri sırada, metan gazından zehirlenerek yaşamlarını yitiren 2'si kardeş 4 kişi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

MUĞLA'da, büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmeye indikleri sırada, metan gazından zehirlenerek yaşamlarını yitiren 2'si kardeş 4 kişi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde, kırsal Kafaca Mahallesi Pürem Sokak'ta meydana geldi. Celeplik yaptığı öğrenilen Kenan Can, kendisine ait büyükbaş çiftliğinin gider kuyusundaki kalıpları sökmek için çiftçi İlkay Altındal (55), kardeşi Tuncay Altındal (52) ve orman mühendisi Taner Karaçin (30) ile 2 metre derinliğindeki kuyuya indi. Bu kişilerin kuyudan çıkmaması üzerine, yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Metan gazından zehirlendiği tespit edilen 4 kişi, gider kuyusu duvarının kepçeyle yıkılmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 4 kişiden 3'ü Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğer kişi ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen kişiler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitirenlerin yakınları, hastane bahçesinde fenalık geçirdi.

YAKINLARI AĞLADI

Muğla Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Kenan Can, İlkay Altındal, Tuncay Altındal ve Taner Karaçin'in cenazeleri yakınlarınca teslim alınıp Kafaca Mahallesi'ne getirildi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Kenan Can'ın eşi Fidanser Can, çocukları Günnaz Can, Şevkinaz Can ve Elif Can, İlkay Altındal'ın eşi Yücel Altındal, çocukları Ayşe Altındal ile Adnan Altındal, Tuncay Altındal'ın eşi Semra Altındal, çocukları Rahime Altındal ve Cem Altındal, Taner Karaçin'in babası Yüksel Karaçin, annesi Aynefer Karaçin ile kardeşi Öner Karaçin, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda kişi, cenazeler için mahalle meydanında bir araya geldi. Öğle vakti kılınan namazının ardından, cenazeler Kafaca Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi. Öte yandan Kenan Can'ın büyükbaş çiftliğini, Kurban Bayramı'na kadar modern hale getirmek için çalıştığı öğrenildi. (DHA)

MUĞLA'DA METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
MUĞLA'DA METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
MUĞLA'DA METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
MUĞLA'DA METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
MUĞLA'DA METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
MUĞLA'DA METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
MUĞLA'DA METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

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Muğla'da foseptik çukuruna giren 4 kişi metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi! Muğla'da foseptik çukuruna giren 4 kişi metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi! Metan gazından zehirlenerek ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi Metan gazından zehirlenerek ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MUĞLA'DA METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: MUĞLA'DA METAN GAZINDAN ZEHİRLENEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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