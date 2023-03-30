Muğla'da başıboş köpeklerin saldırısından kaçmak isteyen 17 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kaldı - Son Dakika
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Muğla'da başıboş köpeklerin saldırısından kaçmak isteyen 17 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kaldı

30.03.2023 12:53

Muğla'da yaşanan trafik kazasında ağır yaralanan lise öğrencisi Mehmet Emin Koç, tedavisine devam edilen hastanede yaşamını yitirdi. Ortaya çıkan olay yeri görüntülerinde Koç'un, başıboş sokak köpeklerinden kaçmak isterken yola atladığı anlaşıldı.

Sokak köpeklerinin saldırıları ve vatandaşları korkutması her gün sosyal medyada ve haberlerde yer alırken, korkutan bir görüntü daha kaydedildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Muğla'nın Milas ilçesinde seyir halindeki araç Şehit Murat İnci Anadolu İmam Hatip Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Emin Koç'a çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Koç ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan Koç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SOKAK KÖPEKLERİ SALDIRMIŞ

Kazanın ardından güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Koç'un başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı ve kaçmak istediği sırada yola çıkarak arabanın altında kaldığı görülüyor.

YORUMLAR (1)
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Sokak Köpeği, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da başıboş köpeklerin saldırısından kaçmak isteyen 17 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da başıboş köpeklerin saldırısından kaçmak isteyen 17 yaşındaki çocuk, otomobilin altında kaldı - Son Dakika
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