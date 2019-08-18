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Muğla'da Milas'ın ardından Bodrum'da 2. büyük orman yangını

1 saat önce

Muğla'da Milas'ın ardından Bodrum'da 2. büyük orman yangınıMUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan ve daha sonra tarım arazilerine de sıçrayan orman yangının ardından, Bodrum Mumcular'da ikinci bir yangın daha başladı.

Muğla'da Milas'ın ardından Bodrum'da 2. büyük orman yangını
MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan ve daha sonra tarım arazilerine de sıçrayan orman yangının ardından, Bodrum Mumcular'da ikinci bir yangın daha başladı.
Edinilen bilgiye göre; Milas ilçesine bağlı Akgedik Barajı Cehennem Deresi mevkiindeki orman alanda başlayan ve şiddetli rüzgar nedeniyle tarım arazilerine de sıçrayan yangının henüz kontrol altına alınamadı. Geniş bir alanda devam eden yangına 9 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer ve 160 yangın söndürme işçisiyle müdahale ediliyor.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Milas'taki yangına havadan ve karadan yoğun bir şekilde müdahale ederken, ikinci bir yangın bilgisi daha Bodrum Mumcular'dan geldi. Gökpınar ve Bayır mahalleleri arasında kalan ormanlık alanda çıkan yangına müdahale için, Milas'taki ekiplerden kaydırma yapıldı. Geçtiğimiz hafta da büyük bir yangının yaşandığı Mumcular'daki yangını kontrol altına alma çalışmaları da devam ediyor.
Bodrum, Muğla, Milas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:26 Kaynak: İHA
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