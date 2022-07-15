"Milli Birlik" konulu panel düzenlendi

Muğla'da, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla "Milli Birlik" paneli düzenlendi.

Muğla Valiliği tarafından Suikast Timi'nin yargılandığı Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen panele, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Durdu konuşmacı olarak katıldı.

Programda, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenler anısına saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte, "15 Temmuz" konulu kısa film gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Prof. Dr. Durdu, 15 Temmuz'un tarihin tekrar ettiği önemli bir gün olduğunu söyledi.

Konuşmasında, 15 Temmuz askeri darbe girişiminin toplumsal ve sosyolojik boyutlarını ön plana çıkaran Durdu, Türkiye'de neden askeri darbeler ve darbe teşebbüsleriyle karşılaştıkları, bunun toplumsal, askeri ve tarihsel köklerinden bahsetti.

Panele, Vali Orhan Tavlı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, Muğla Ticaret Borsası Başkanı Hurşit Öztürk, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Gültekin Akça, AK Parti Menteşe İlçe Başkanı Eray Çiçek'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.