Muğla'da milyonluk tefeci operasyonu - Son Dakika

Muğla'da milyonluk tefeci operasyonu

18.03.2021 10:48

Muğla'da milyonluk tefeci operasyonu Muğla'da 23 farklı adrese düzenlenen tefecilik operasyonunda çok sayıda senet, çek, Dolar, Euro ve TL cinsinde para, altın ve 3 ayrı alacak-borç ajandası ele geçirildi.

Muğla'da milyonluk tefeci operasyonu

Muğla'da 23 farklı adrese düzenlenen tefecilik operasyonunda çok sayıda senet, çek, Dolar, Euro ve TL cinsinde para, altın ve 3 ayrı alacak-borç ajandası ele geçirildi.

MUĞLA -Muğla Emniyet müdürlüğü KOM Şube ve Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde 23 adrese eş zamanlı düzenlenen 'Tefecilik' operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, mali durumu zayıf olan vatandaşları yüksek meblağlarda faizle borçlandıran suç örgütüne yönelik çalışma başlatıldı. KOM Şube ve Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin uzun süre teknik ve fiziki takibi sonrası Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon başlatıldı.

Muğla KOM Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliğince Menteşe, Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde yapılan çalışmalarda tefecilik dosyası kapsamında 23 farklı adreste eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında maliyeci ve telefon bayiin de bulunduğu A.F.A, E.G, M.K, A.G, U.Ç, K.B, Z.S, R.K, E.Y, K.S, E.B, A.Ö, A.M şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 adet çeyrek altın, 12 adet gram altın, 170 Euro, 300 Dolar, 57 bin 050 TL, 1 adet bilgisayar, 14 adet araç satış sözleşmesi, 28 adet tabanca fişeği, 46 Adet Tapu, 1 adet muşta, 14 adet yazılı belge, 33 adet toplamda 564 bin 500 TL senet, 3 adet bilgisayar, 1 adet fatura, 3 adet banka dekontu, 8 adet flash bellek, 15 adet CD, isim çetelerinin olduğu 3 adet ajanda, 3 adet hafıza kartı, 5 adet Hard Disk, 8 adet cep telefonu, 9 adet borçlusu yazılı senet defteri, 2 adet olmak üzere toplamda 90 bin 600 TL'lik çek ele geçirilmiştir.

Şüphelilerin bugüne kadar tefecilik suçundan elde ettikleri gelirin milyonlar ile ifade edildiği öğrenilirken, gözaltına alınan 13 şüpheli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Muğla Adliyesi'ne sevk edilecekler.

Muğla'da milyonluk tefeci operasyonu
Muğla'da milyonluk tefeci operasyonu
Muğla'da milyonluk tefeci operasyonu
Muğla'da milyonluk tefeci operasyonu

Marmaris, Fethiye, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da milyonluk tefeci operasyonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Boğazından bıçaklanarak öldürülen Gizem'den geriye bu paylaşımlar kaldı: Bir cana kıyıp buna erkeklik diyorsunuz Eski futbolcu Daniele Adani'den çok konuşulacak iddia: Wanda Nara ile Mauro Icardi günde 12 kez cinsel ilişkiye giriyor Türkiye yaşlanıyor! Son 5 yılda yaşlı nüfusumuz hızla arttı Edirnekapı Şehitliği'nde gazi yakını ile İmamoğlu atıştı: Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil Ne diyeceği merak konusuydu! Kılıçdaroğlu, HDP'ye kapatma davasına karşı çıktı Akaryakıtta tavan fiyat uygulaması başladı! İşte il il uygulanacak fiyat farkları İstanbul'da dehşete düşüren kaza! Lüks otomobiliyle iki kişiye çarpan sürücü olay yerinden böyle kaçtı Milyonda bir görülüyor! Yumurtadan tek kanatlı güvercin çıktı
Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti Genelev patroniçesi Manukya'nın mirası kimin olacak? Mahkeme tek varisin evliliğini iptal etti         
12:08
Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı Kobra Murat, canlı yayında peruğunu çıkardı         
11:59
Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki Son Dakika! ABD'nin HDP ve Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklamasına Dışişleri'nden tepki         
11:47
Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te sabahladı: Demokrasi için nöbetteyiz         
11:37
Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak Galatasaray, opsiyonun devreye girmesini beklemeden Arda Turan'ın sözleşmesini uzatacak         
10:53
Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor Küresel kriz Türkiye'ye de sıçradı! Tofaş üretime 2 hafta ara veriyor         
10:45
Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor Yükselişe geçen altının gram fiyatı 422 liradan işlem görüyor         
10:25
MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir MHP kurultayında konuşan Bahçeli'den, HDP'ye açılan kapatma davasına ilk yorum: Açılmamak üzere kapatılması namus görevidir         
10:23
ABD Başkanı Biden'ın ABD Başkanı Biden'ın "seçimlere müdahale" suçlamasına Rusya'dan yanıt: Dezenformasyon, düzmeceler dizgesi         
10:10
Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı Ne dolar ne de altın! İşte ünlü ekonomiste göre bu yıl en çok kazandıracak yatırım aracı         
10:02
Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı Koronavirüse yakalanan ünlü türkücü İsmail Hazar yoğun bakıma alındı         
10:00
Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış Bakıcının sır ölümünde her şeyi ortaya çıkaracak itiraf mesajı, baro wifi ağına bağlı telefondan atılmış         
09:35
ABD'yi kana bulayan katil ABD'yi kana bulayan katil "cinsel ilişki bağımlısıyım" dedi! Topa dünyaca ünlü oyuncu da girdi         
09:32
Demet Akalın'ın Demet Akalın'ın "Kızım bile seyretmiyor, yazık" dediği Aleyna Tilki'den manidar yanıt         
08:09
Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi Sosyal medya fenomeni Gamze Erçel estetik operasyon geçirdi         
19:42
Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti Samsun'da emekli hemşireye iki kez tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık beraat etti         
16:54
Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı Oyuncu Bige Önal, hayatını kaybeden babası Erhan Önal'ı gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurladı         
16:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2021 12:33:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muğla'da milyonluk tefeci operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei