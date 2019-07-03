Muğla'da minibüs, iki otomobille çarpıştı: 10 yaralı
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yolcu minibüsüyle iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:18 Kaynak: AA
'nın Bodrum
ilçesinde, yolcu minibüsüyle iki otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.
Gürece Mahallesi'nde, Ali Kartal
yönetimindeki 48 TM 6706 plakalı yolcu minibüsü, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 DA 7077 ile 34 EM 2189 plakalı otomobillerle çarpıştı.
Kazada, minibüs sürücüsü ile araçlarda bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan kazada yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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