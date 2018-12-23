Muğla'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
3 saat önce
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaz ada 1 kişi yaralandı.
Muğla
'nın Seydikemer
ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaz ada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Fethiye- Antalya
karayolu Gerişburu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet G. (41) yönetimindeki 48 AAS 626 plakalı minibüs, Erol T. (51) idaresindeki 07 MVJ 72 plakalı hafif ticari araçla çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Beyza Toplukaya, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Toplukaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:21 Kaynak: İHA
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