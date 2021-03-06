Kazada yaralanan 6 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kavaklıdere ve Yatağan ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle Soner Genek ile otomobilde bulunan Soner, Feride, Ceren, Cevat ve Sinem Genek yaralandı.

Soner Genek idaresindeki 48 YA 927 plakalı otomobil, Derebağ Mahallesi Kapraklar mevkisinde aynı güzergahta seyreden Şahin Karataş yönetimindeki 48 S 5130 plakalı servis minibüsü ile çarpıştı.

Muğla 'nın Kavaklıdere ilçesinde, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Muğla'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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