Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

04.06.2022 20:24

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde turistleri taşıyan minibüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde turistleri taşıyan minibüsle çarpışan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

H.Ç'nin kullandığı 06 AB 6518 plakalı özel tur minibüsü, Uğurlu Mahallesi Beşkavak mevkisindeki kavşakta, Ş.D. idaresindeki 48 FL 211 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Ş.D. ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekibince otomobilden çıkarılan yaralılar, Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, minibüsteki 12 Hint turist kazayı yara almadan atlattı.

Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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