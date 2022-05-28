Minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı

28.05.2022 17:49

Muğla'nın Marmaris ilçesinde durdurulan minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde durdurulan minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Grup Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, aldıkları bilgi üzerine Armutalan Mahallesi'nde şüphelendikleri minibüsü durdurdu.

Araçta 12'si Suriye, biri Lübnan ve 6'sı Yemen uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Minibüste yapılan aramada 18 can simidi, bir hava pompası ile bir deniz yatağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü Z.D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı
Minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı
Minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı
Minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı
Minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı
Minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı
Minibüste 19 düzensiz göçmen yakalandı

YORUMLAR
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3 metrekarelik bölmede gizlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı 3 metrekarelik bölmede gizlenen 27 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: AA

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