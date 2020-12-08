Muğla'da minik öğrenciden sağlık çalışanlarına mektuplu teşekkür - Son Dakika

Muğla'da minik öğrenciden sağlık çalışanlarına mektuplu teşekkür

08.12.2020 18:17
Muğla'da minik öğrenciden sağlık çalışanlarına mektuplu teşekkür, System.String[]

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul 2. Sınıf öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına mektup yazarak fedakarca çalıştıkları için teşekkür etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ilkokul 2. Sınıf öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yoğun günler geçiren sağlık çalışanlarına mektup yazarak fedakarca çalıştıkları için teşekkür etti.

Muğla İl Sağlık Müdürlüğüne yazdığı mektubu gönderen 2. sınıf öğrencisi Cuma Koyunbakan, "Sağlık çalışanlarına minnettarız ve teşekkür borçluyuz." ifadesini kullandı.

Sıkıntılı günlerin atlatılacağından bahseden Koyunbakan, "Ülke olarak zor zamanlardan geçiyoruz. Ama biliyoruz ki bu da geçecek. Sizleri çok yorduk bizi affedin. Bütün sağlık çalışanları için dua edeceğim. Ayrıca bizde okulumuza düzgün gidemiyoruz çok özlüyoruz. İnşallah bu virüs biter çabucak bizde okulumuza öğretmenlerimize kavuşuruz sizlerde ailenize kavuşursunuz. Sizleri çok seviyoruz. Allah'ım size güç kuvvet versin biraz daha dayanın lütfen." ifadelerine yer verdi.

Koyunbakan mektubunu "maskesiz dışarıya çıkmıyorum size sözüm olsun" sözleriyle bitirdi.

Mektubu çoğaltarak sağlık çalışanlarına dağıtan Muğla il Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer de hassasiyeti için Cuma Koyunbakan'a teşekkür etti.

Küçük öğrenciye, sağlık çalışanlarının da kullandığı kişisel koruyucu ekipmanların yer aldığı hediye hazırlayan Gencer, mektuba da cevap verdi.

Hediye kolisi ve mektup, sağlık çalışanları tarafından Kayunbakan'a ulaştırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından da "İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde tüm zorluklara rağmen özveri ile çalışan sağlık çalışanlarını, sevgisi ve sıcacık kalbi ile ısıtan ve alınan tedbirleri titizlikle uygulayan Cuma Koyunbakan'ın duyarlılığının herkese örnek olmasını diliyoruz." ifadelerinin yer aldığı paylaşım yapıldı.

Marmaris, Muğla, Cuma, dua, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Muğla'da minik öğrenciden sağlık çalışanlarına mektuplu teşekkür - Son Dakika


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