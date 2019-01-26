Muğla'da Mobilya Atölyesinde Yangın
22 dakika önce
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
Muğla
'nın Fethiye
ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu. Karaçulha
Mahallesi 40. Sokak'ta Hüseyin Özdemir
'e ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın atölyenin yanında bulunan başka bir iş yerine sıçradı.
Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, atölye kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı iş yerinde hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:58 Kaynak: AA
Çocukluğundan Beri Hayal Ettiği İşte Başarıyı Yakaladı! 7 Farklı Şubede 20 Kadına İş Veriyor
Üniversiteli Kader Buse'yi Arama Çalışmaları Yeniden Başladı
Düğünde Damadın Boynuna Takılan 10 Metrelik Para Zincirini 12 Kişi Taşıyabildi
İzmir'de Korkutan Deprem