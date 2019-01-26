Son Dakika Haberleri: Muğla'da Mobilya Atölyesinde Yangın

Muğla'da Mobilya Atölyesinde Yangın

22 dakika önce

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Karaçulha Mahallesi 40. Sokak'ta Hüseyin Özdemir'e ait mobilya atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın atölyenin yanında bulunan başka bir iş yerine sıçradı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, atölye kullanılamaz hale geldi. Yangının sıçradığı iş yerinde hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:58 Kaynak: AA

Fethiye, Muğla, Güncel
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