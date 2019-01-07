Son Dakika Haberleri: Muğla'da Mobilya Deposunda Yangın

Muğla'da Mobilya Deposunda Yangın

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında, bir mobilya mağazasının deposu kullanılamaz hale geldi.

Muğla'da Mobilya Deposunda Yangın, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan yangında, bir mobilya mağazasının deposu kullanılamaz hale geldi.

Taşyaka Mahallesi Sanayi Sitesi Şehit Osman Tosun Caddesi'nde bir firmaya ait mobilya deposunda yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler mobilyaların bulunduğu deponun tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla güçlükle söndürüldü.

Mobilya deposunun tamamen kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:35 Kaynak: AA

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