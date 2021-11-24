Muğla'da mor patates hasadı yapıldı - Son Dakika

Muğla'da, hasadına başlanan mor patates, üreticisini mutlu etti.

Uzak Doğu ülkelerinde sıklıkla tüketilen ve aroması dolayısıyla "tatlı patates" olarak da bilinen mor patates, kent iklimine uyum sağladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün katma değeri yüksek sebze üretim programı kapsamında bölgede yürütülen çalışmalara katılan üreticiler, patatesten yüksek verim aldı.

Yatağan ilçesi Kırıkköy Mahallesi'nde üretici Yurdanur Uzun'un tarlasında yetiştirilen mor patatesin hasadı yapıldı.

Deneme çalışması başarılı olan tatlı patatese üreticilerin ilgisi yoğun oldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, törende, tarımsal üretimi çeşitlendirerek çiftçi gelirlerinin artmasını sağlamak amacıyla çalışma yürüttüklerini söyledi.

Katma Değeri Yüksek Sebze Üretim Projesinin iki koldan yürütüldüğüne değinen Saylak, ekilmedik bir karış toprak kalmayacağını dile getirdi.

Yatağan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Kaya da belediye olarak her zaman üreticinin yanında olduklarını bildirdi.

Konuşmaların ardından mor patatesin hasadı yapıldı.