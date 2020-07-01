Muğla'da "Mor Yaşam Projesi" - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesince hazırlanan "Mor Yaşam Projesi" kapsamında cezaevlerinde kalan kadınlar ile çocuklara temizlik, kişisel hijyen ve bakım malzemelerinden oluşan destek paketleri dağıtıldı.



Proje kapsamında üçer aylık periyotlarla dağıtılan yardım paketleri, son olarak Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın ve çocuklara ulaştırıldı.

2016 Aralık ayında başlatılan proje kapsamında bugüne kadar 1065 paketi dağıtımı yapıldı.



Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye'de bir ilk olan projeyle cezaevindeki kadınlar ile 18 yaş altı çocukların kişisel hijyen ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, içerisinde hijyenik ped, ağda, sabun, şampuan, bulaşık deterjanı, çamaşır deterjanı, diş macunu, diş fırçası, banyo lifi, kulak çöpü, dudak koruyucu ruj, çöp poşeti, topuk taşı, bulaşık süngeri ve tarak bulunan birçok ürününün 3'er aylık periyotlar halinde dağıtıldığı bildirildi.