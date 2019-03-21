Son Dakika Haberleri: Muğla'da 'Mor Yaşam' Projesi Sürüyor

Muğla'da 'Mor Yaşam' Projesi Sürüyor

48 dakika önce

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olan hizmeti Mor Yaşam projesi kapsamında bölgedeki cezaevlerinde kalan kadınlar ile 18 yaş altıçocuklara temizlik ve kişisel bakım seti dağıtımına devam ediyor.

Muğla'da 'Mor Yaşam' Projesi Sürüyor, System.String[]
Muğla Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de bir ilk olan hizmeti Mor Yaşam projesi kapsamında bölgedeki cezaevlerinde kalan kadınlar ile 18 yaş altı

çocuklara temizlik ve kişisel bakım seti dağıtımına devam ediyor.

Proje kapsamında Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan kadın ve çocukların temel ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla temizlik, kişisel hijyen ve bakım malzeme desteği sağlanıyor.

3'er aylık periyotlarla dağıtılan hijyen paketleri son olarak Mart ayında Seydikemer Eşen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ve Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan 70 kadın ve 10 çocuğa dağıtıldı.

2016 yılı Aralık ayında başlatılan Mor Yaşam Projesi kapsamında bugüne kadar 701 adet hijyen paketi dağıtıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:38 Kaynak: İHA

Türkiye, Muğla, Güncel
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