Muğla'da motosiklet dereye devrildi: 2 yaralı - Son Dakika

Muğla'nın Fethiye ilçesinde dereye devrilen motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Hacı Ali Akbay'ın kullandığı 48 AAF 269 plakalı motosiklet, Ölüdeniz Mahallesi Çatallar mevkisinde yol kenarındaki kuru dere yatağına devrildi. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan motosikletteki Akbay ile Eda Güney, kazada yaralandı. Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sedyeye alınan yaralılar yaklaşık 50 metre taşınarak ambulansa ulaştırıldı. İlçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.