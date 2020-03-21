Muğla'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Muğla'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Muğla'da motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde devrilen motosikletteki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Halil K'nin (21) kullandığı 09 Y 6096 plakalı motosiklet, Eşen Mahallesi Uzunduvar mevkisinde devrilerek yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Sağlık ekipleri, motosikletteki Veysel Özmen'in (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı olarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil K'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Seydikemer, Muğla, Eşen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:22 Kaynak: AA

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