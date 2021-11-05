Muğla'nın Milas ve Köyceğiz ilçelerinde motosiklet hırsızlığına karıştığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.
Köyceğiz Toparlar Mahallesi'nden motosiklet çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı JASAT timi ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, H.C'yi Yayla Mahallesi'nde gözaltına aldı.
Milas ilçesi Çınarlı Mahallesi'ndeki hırsızlıkla ilgili H.D. Ketendere Mahallesi'nde yakalandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Muğla'da motosiklet hırsızlığıyla ilgili 2 kişi yakalandı - Son Dakika