Muğla'da motosikletin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Muğla'da motosikletin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

28.03.2021 22:21
Muğla'da motosikletin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı, System.String[]

Muğla'nın Milas ilçesinde uçuruma devrilen motosiklet sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Muğla'nın Milas ilçesinde uçuruma devrilen motosiklet sürücüsü öldü, eşi yaralandı.

Çağrı Düdükçü'nün (24) kullandığı 48 RY 303 plakalı motosiklet, Kargıcak Mahallesi Labranda mevkisinde uçuruma devrildi.

Bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Düdükçü olay yerinde hayatını kaybetti. Motosiklette bulunan eşi Ebru Düdükçü (21) ise ağır yaralandı.

Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muğla'da motosikletin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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