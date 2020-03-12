Muğla'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muğla'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Muğla'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Muğla'da motosikletle kamyon çarpıştı: 1 ölü, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.

Murat Çınar (49) yönetimindeki 48 ABS 792 plakalı motosiklet, Konacık Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda, aynı yönde seyreden Adnan A'nın kullandığı 48 UC 286 plakalı kamyona çarparak devrildi.

Devrilen motosikletten yola savrulan Çınar, kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Adnan A, gazetecilere yaptığı açıklamada, dönüş yapmaya çalıştığı sırada, sağından geçmeye çalışan motosikletin aracına çarptıktan sonra devrildiğini ileri sürdü.

Kamyonunu sürücüsü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bodrum, Çınar, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:26 Kaynak: AA
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