Muğla'da muhtarlara maske desteği - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yen tip koronavirüsle (Kovid-19 ) mücadele sürecinde etkin görev alan kentteki tüm mahalle muhtarlarına maske desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, il genelindeki 569 muhtara 56 Bin 900 maske dağıtıldığı bildirildi.

Koronavirüsle mücadele sürecinde çalışmaların etkin ve hızlı bir şekilde sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Koronavirüsle mücadelede en etkin yöntemlerden birisi olan dezenfekte çalışmalarımıza il genelinde devam ederken diğer yandan da vatandaşlarımızın en önemli ihtiyaçlarından birisi olan maske dağıtımını sürdürüyoruz. Bu kapsamda il genelinde 569 muhtarımıza 100'er adet olmak üzere 56 Bin 900 adet maske dağıtıldı. Salgınla mücadelemiz tüm hızıyla devam edecek."