Muğla'da 'müşterek özel' trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Muğla'da 'müşterek özel' trafik denetimi

10.03.2022 10:59
Muğla'da 'müşterek özel' trafik denetimi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Şehir içi ve Bölge Trafik, Jandarma Trafik, Büyükşehir ve Menteşe Zabıta ekipleri ve Şoförler Odası temsilcilerinden oluşan müşterek özel trafik denetimi gerçekleştirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Şehir içi ve Bölge Trafik, Jandarma Trafik, Büyükşehir ve Menteşe Zabıta ekipleri ve Şoförler Odası temsilcilerinden oluşan müşterek özel trafik denetimi gerçekleştirildi.

Aydın Uygulama noktasında gerçekleştirilen denetimde kamu ve özel kurum/kuruluşların şehir içi personel taşımacılığı, turizm servis taşımacılığı, firmalara ait ücretsiz servis taşımacılığı gibi birçok iş kolunda çalışan personelin şehir içi nakillerini yapan servis araçları denetlendi.

Denetimlerde, 12 servis, 3 adet Emniyet Kemeri ve Koruyucu Tertibat denetiminde toplam 3 araç sürücüsüne 20 bin 119 TL ceza işlem uygulandı. Bir servis aracı 60 gün, bir minibüs 15 gün süre ile trafikten men edildi.

Değişik kurumların katıldığı denetimlerin bundan sonra da devam edeceği açıklandı. - MUĞLA

YORUMLAR
500
Erzincan'da servis araçları denetimi yapıldı Erzincan'da servis araçları denetimi yapıldı Servis araçları denetlendi Servis araçları denetlendi

Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Zabıta, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da 'müşterek özel' trafik denetimi - Son Dakika


Son Dakika
10:57 PSG'nin başkanı çok sinirlendi! Hakem odasına dalan Khelaifi, ölümle tehdit etti
10:55 Ekrem İmamoğlu'ndan 'kar yağışı' açıklaması: 4 gün sürecek, tüm ekiplerimiz görevde
10:54 Rusya-Ukrayna savaşından korkunç detaylar geliyor! Siviller toplu mezarlara defnediliyor
10:52 Altın güne yükselişle başladı, düşüşe geçti: Seviye 938 TL
10:35 Ukraynalı yetkililer patlamayan Rus füzesini yerde imha etti
09:48 Türkiye ve Ukrayna dışişleri bakanları kucaklaştı! Kritik zirve öncesi ilk görüşme!
10:14 Gram altın 930 lirayı aştı, İslam Memiş uyardı! O rakamı görmeden sakın satmayın
10:12 TÜİK 'resmi işsiz' sayısını açıkladı: 4 milyona yakın
10:12 49'luk Samyeli kalça dekolteli elbisesiyle şov yaptı!
10:11 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Karim Benzema rekoru
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2022 11:06:45. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla'da 'müşterek özel' trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement