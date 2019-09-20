Muğla'da mutfak tüpündeki gaz kaçağına itfaiye müdahale etti
36 dakika önce
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evin mutfak tüpünde meydana gelen gaz kaçağına müdahale edildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:04 Kaynak: AA
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evin mutfak tüpünde meydana gelen gaz kaçağına müdahale edildi.
Şeyh Mahallesi İskender Çıkmazı Sokağı'ndaki bir evin mutfak tüpünde gaz kaçağının meydana gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Sokağın dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.
Mutfak tüpündeki gaz kaçağı önleyen ekipler, tüpü tedbir amacıyla götürüldü.
Çatıda panter gören bina sakinleri ne yapacağını şaşırdı Ümraniye'de 3 noktada şüpheli orman yangını; kısa sürede söndürüldü Kestane toplarken arı soktu, ekipler seferber oldu İstanbul trafiği kilit! Yoğunluk yüzde 80'i aştı