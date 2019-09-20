Son Dakika Haberleri: Muğla'da mutfak tüpündeki gaz kaçağına itfaiye müdahale etti
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Muğla'da mutfak tüpündeki gaz kaçağına itfaiye müdahale etti

36 dakika önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evin mutfak tüpünde meydana gelen gaz kaçağına müdahale edildi.

Muğla'da mutfak tüpündeki gaz kaçağına itfaiye müdahale etti, System.String[]

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, bir evin mutfak tüpünde meydana gelen gaz kaçağına müdahale edildi.

Şeyh Mahallesi İskender Çıkmazı Sokağı'ndaki bir evin mutfak tüpünde gaz kaçağının meydana gelmesi üzerine durum yetkililere bildirildi. Sokağın dar olması nedeniyle itfaiye ekipleri zor anlar yaşadı.

Mutfak tüpündeki gaz kaçağı önleyen ekipler, tüpü tedbir amacıyla götürüldü.

İskender, Menteşe, İtfaiye, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 07:04 Kaynak: AA
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