Muğla'da mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Muğla'da mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'da mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yaka Mahallesi'nde Gülizar Özaltın'a ait evde mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlamanın ardından başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Evde bulunanların olay sırasında yara almadan dışarı çıkmayı başardığı öğrenildi.

Kullanılamaz hale gelen evin duvarlarında da patlama nedeniyle çatlaklar oluştuğu görüldü.

İtfaiye, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:38 Kaynak: AA
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