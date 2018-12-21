Son Dakika Haberleri: Muğla'da "Nartugan" Kutlaması

Muğla'da "Nartugan" Kutlaması

11 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "nartugan" kutlaması düzenlendi.

Muğla'da
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "nartugan" kutlaması düzenlendi.

Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneğince, Gündoğan Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar, sembolik hayat ağacına renkli çaputlar bağlayarak, dilek diledi.

Lokma tatlısıyla çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, sahilde ateş yakıldı. Etkinliğe katılanlar, Bodrum ve farklı yörelerin eserlerinin seslendirildiği canlı müzik eşliğinde dans ederek eğlendi.

Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen etkinliğin, uzun süredir devam ettiğini söyledi.

"Nartugan"ın, "yeni gün" ve "gün doğan" anlamlarına geldiğini ifade eden Höcek, şöyle konuştu:

"Bu çok eski bir gelenek. Eskiden bir bayram havasında kutlanırmış. Bu gelenek, Türk kavimlerinden doğmuş, kökeninde de Türkler var. Çok güzel bir geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün ateşimizi yaktık, lokmaları dağıttık. Canlı müzik eşliğinde insanlar dans edip eğleniyorlar. Çok güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Biz güzel geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:22 Kaynak: AA

Gündoğan, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat
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