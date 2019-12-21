Muğla'da "nartugan" kutlaması - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Muğla'da 'nartugan' kutlaması - Son Dakika

Muğla'da "nartugan" kutlaması

6 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "nartugan" kutlaması düzenlendi.

Muğla'da

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "nartugan" kutlaması düzenlendi.

Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneğince, Gündoğan Mahallesi sahilinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar, sembolik hayat ağacına renkli çaputlar bağlayarak, dilek diledi.

Lokma tatlısıyla çeşitli ikramların yapıldığı etkinlikte, renkli görüntüler yaşandı. Yoğun ilgi gösterilen etkinlikte, bando geçişi yapıldı, sahilde ateş yakıldı. Katılanlar, müzik eşliğinde dans ederek eğlenirken, halk oyunları gösterisi de beğeni topladı.

Peynir Çiçeği Gündoğan Gönüllüleri Derneği Başkanı Sema Höcek, yaptığı açıklamada, etkinliğin geleneksel hale geldiğini, uzun süredir düzenlediklerini söyledi.

"Nartugan"ın, "yeni gün" ve "gün doğan" anlamlarına geldiğini ifade eden Höcek, şunları kaydetti:

"Bu çok eski bir gelenek. Eskiden bir bayram havasında kutlanırmış. Bu gelenek, Türk kavimlerinden doğmuş, kökeninde de Türkler var. Çok güzel bir geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün ateşimizi yaktık, lokmaları dağıttık. Canlı müzik eşliğinde insanlar dans edip eğleniyorlar. Çok güzel bir gün olduğunu düşünüyorum. Biz güzel geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz."

Gündoğan, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:12 Kaynak: AA
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