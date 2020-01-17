Muğla'da nefes borusuna patates kaçan kadın öldü - Son Dakika

Evli ve 15 aylık bebeği olan Özcin, Ortaca ilçesinde toprağa verildi.

Endoskopiyle patatesin çıkarılmasının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının nefes alamadığını fark eden arkadaşları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Özcin'in nefes borusuna haşlanmış patates kaçtığı tespit edildi.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muğla Müdürlüğünde görevli memur Nilgün Yavuz Özcin, (33) 16 Aralık 'ta öğle yemeği sırasında rahatsızlandı.

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